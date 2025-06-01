Base VTT sud du Perche Escapade sur les sentiers des vallées du Couëtron et de Boisvinet C6 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Au cœur du bocage percheron et depuis l’aire de camping-car de Souday, cette vaste boucle VTT vous entraîne à travers les collines du Perche vendômois pour une immersion au sein d’un environnement typique, où patrimoine naturel et bâti historique jalonnent l’ensemble du parcours.

In the heart of the Percheron bocage and starting from the Souday motorhome area, this vast mountain bike loop takes you through the hills of the Perche Vendôme region for an immersion in a typical environment, where natural heritage and historical buildings mark out the entire route.

Im Herzen der Bocage Percheron und vom Wohnmobilstellplatz in Souday aus führt Sie diese ausgedehnte Mountainbike-Runde durch die Hügel des Perche Vendômois und lässt Sie in eine typische Umgebung eintauchen, in der Naturerbe und historische Gebäude die gesamte Strecke säumen.

Nel cuore del bocage di Percheron e con partenza dall’area di sosta per camper Souday, questo vasto anello per mountain bike vi porta attraverso le colline della regione Perche Vendôme per un’immersione in un ambiente tipico, dove il patrimonio naturale e gli edifici storici caratterizzano l’intero

En el corazón del bocage percherón y partiendo del parque de autocaravanas Souday, este amplio bucle de bicicleta de montaña le lleva por las colinas de la región de Perche Vendôme para una inmersión en un entorno típico, donde el patrimonio natural y los edificios históricos jalonan todo el recorri

