Belvédère du Mont Gerbizon Retournac Haute-Loire
Belvédère du Mont Gerbizon
Belvédère du Mont Gerbizon 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Cette courte balade vous permet d’accéder au belvédère du Mont Gerbizon. Vous profiterez d’un panorama sur la Loire et Retournac à couper le souflle.
https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76
English :
This short walk takes you to the Mont Gerbizon lookout. The panorama of the Loire and Retournac is breathtaking.
Deutsch :
Dieser kurze Spaziergang führt Sie zum Aussichtspunkt Mont Gerbizon. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Loire und Retournac.
Italiano :
Questa breve passeggiata conduce al belvedere del Mont Gerbizon. Il panorama sulla Loira e su Retournac è mozzafiato.
Español :
Este corto paseo le llevará al mirador del Monte Gerbizon. El panorama del Loira y Retournac es impresionante.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme