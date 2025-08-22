Belvédère du Mont Gerbizon Retournac Haute-Loire

Belvédère du Mont Gerbizon

Belvédère du Mont Gerbizon 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cette courte balade vous permet d’accéder au belvédère du Mont Gerbizon. Vous profiterez d’un panorama sur la Loire et Retournac à couper le souflle.

https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76

English :

This short walk takes you to the Mont Gerbizon lookout. The panorama of the Loire and Retournac is breathtaking.

Deutsch :

Dieser kurze Spaziergang führt Sie zum Aussichtspunkt Mont Gerbizon. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Loire und Retournac.

Italiano :

Questa breve passeggiata conduce al belvedere del Mont Gerbizon. Il panorama sulla Loira e su Retournac è mozzafiato.

Español :

Este corto paseo le llevará al mirador del Monte Gerbizon. El panorama del Loira y Retournac es impresionante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme