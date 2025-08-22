Bords de Loire et Le Puy en Velay Bas-en-Basset Haute-Loire

Bords de Loire et Le Puy en Velay

Bords de Loire et Le Puy en Velay 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans la magie des Gorges de la Loire, ses villages nichés dans la verdure ainsi que son patrimoine architectural et qui vous guideront jusqu’au Puy de Lumières en soirée.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44

Immerse yourself in the magic of the Gorges de la Loire, its villages nestled in the greenery and its architectural heritage, which will guide you to the Puy de Lumières in the evening.

Tauchen Sie ein in den Zauber der Loire-Schlucht, ihre im Grünen gelegenen Dörfer sowie ihr architektonisches Erbe, das Sie am Abend bis zum Puy de Lumières führt.

Immergetevi nella magia delle Gole della Loira, dei suoi villaggi immersi nel verde e del suo patrimonio architettonico, che vi guiderà fino al Puy de Lumières in serata.

Sumérjase en la magia de las Gargantas del Loira, sus pueblos enclavados en el verde y su patrimonio arquitectónico, que le guiará hasta el Puy de Lumières por la noche.

