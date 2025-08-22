Boucle 1 reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Boucle 1 reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt Vélo de route Difficulté moyenne

Boucle 1 reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt 47800 La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 36200.0 Tarif :

Au départ de La Sauvetat-du-Dropt, la Boucle 1 est reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt. Parcours fléché dans les deux sens qui offre la possibilité de partir de chacun des villages. Ce circuit emprunte uniquement des routes. Bonne balade !

https://www.openrunner.com/route-details/16254010 +33 5 53 94 49 21

English : Boucle 1 reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt

Leaving from La Sauvetat-du-Dropt, Loop 1 is linked to the Vallée du Dropt cycle route. The route is signposted in both directions, and you can start from any of the villages. The route is on roads only. Enjoy the ride!

Deutsch : Boucle 1 reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt

Von La Sauvetat-du-Dropt aus ist der Boucle 1 mit der Véloroute de la Vallée du Dropt verbunden. Die Strecke ist in beide Richtungen ausgeschildert und bietet die Möglichkeit, von jedem der Dörfer aus zu starten. Diese Strecke verläuft ausschließlich über Straßen. Viel Spaß beim Radfahren!

Italiano :

Partendo da La Sauvetat-du-Dropt, il Loop 1 è collegato alla pista ciclabile della Vallée du Dropt. Il percorso è segnalato in entrambe le direzioni e si può partire da qualsiasi villaggio. Il percorso è interamente su strada. Buon viaggio!

Español : Boucle 1 reliée à la Véloroute de la Vallée du Dropt

Partiendo de La Sauvetat-du-Dropt, la etapa 1 está unida a la ruta ciclista del Valle del Dropt. El itinerario está señalizado en ambos sentidos y se puede iniciar desde cualquiera de los pueblos. El recorrido transcurre íntegramente por carretera. Disfrute del recorrido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine