La Sauvetat-du-Dropt, la balade du pont roman La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

La Sauvetat-du-Dropt, la balade du pont roman 47800 La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte des collines du sud-est Duraquois, entre Soumensac, le lac de l’Escourroux et la vallée du Dropt. Hors sentier, après la découverte du pont roman allez voir le pigeonnier sur piliers d’Agnac.

+33 5 53 66 14 14

English : La Sauvetat-du-Dropt, la balade du pont roman

Go and discover the hills of the south-east Duraquois, between Soumensac, the lake of Escourroux and the Dropt valley. Off the path, after the discovery of the Romanesque bridge, go and see the dovecote on pillars of Agnac.

Deutsch : La Sauvetat-du-Dropt, la balade du pont roman

Entdecken Sie die Hügel des südöstlichen Duraquois zwischen Soumensac, dem Lac de l’Escourroux und dem Dropt-Tal. Abseits des Weges, nach der Entdeckung der romanischen Brücke, sehen Sie sich das Taubenhaus auf Pfeilern in Agnac an.

Italiano :

Scoprite le colline del Duraquois sud-orientale, tra Soumensac, il lago di Escourroux e la valle del Dropt. Fuori dal sentiero, dopo aver scoperto il ponte romanico, andate a vedere la piccionaia su pilastri di Agnac.

Español : La Sauvetat-du-Dropt, la balade du pont roman

Descubra las colinas del sureste de Duraquois, entre Soumensac, el lago de Escourroux y el valle del Dropt. Fuera del camino, después de descubrir el puente románico, vaya a ver el palomar sobre pilares de Agnac.

