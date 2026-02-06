Randonnée pédestre du Printemps

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Venez nombreux ! Les Amis de La Sauveté vous invitent chaque année à fêter le printemps la veille de la fête du travail. La randonnée pédestre est tracée par Dino et Joseph, doyens du village, qui vous feront découvrir nos paysages et notre petit patrimoine. Rendez-vous à 17h45 devant la salle des sports pour un départ à 18h. Circuit de 8 à 10 km. Participation de 5 €. Petit repas au retour avec soupe à l’oignon maison, vins, dessert, café ou tisane. Portez vos couverts. .

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68 mimi.dede01@gmail.com

English : Randonnée pédestre du Printemps

Come to the walking tour organized by the association Les Amis de la Sauveté and discover the beautiful countryside of Sauvetat and its small heritage. Bring your cutlery, a small meal with onion soup, wines, dessert, coffee or herbal tea will be proposed to you at the return.

L’événement Randonnée pédestre du Printemps La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Lauzun