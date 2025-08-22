Circuit VTT 15 Le lac de Lescourou La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Circuit VTT 15 Le lac de Lescourou En VTT Difficulté moyenne

Circuit VTT 15 Le lac de Lescourou Le bourg 47800 La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Ce parcours démarre du parking à côté de l’épicerie à La Sauvetat-du-Dropt. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Soumensac ou Eymet.

Difficulté moyenne

https://www.openrunner.com/route-details/20240077 +33 5 53 94 49 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit VTT 15 Le lac de Lescourou

This route starts from the parking lot next to the grocery store in La Sauvetat-du-Dropt. You can also join the route from Soumensac or Eymet.

Deutsch : Circuit VTT 15 Le lac de Lescourou

Diese Strecke beginnt auf dem Parkplatz neben dem Lebensmittelgeschäft in La Sauvetat-du-Dropt. Sie können sich der Strecke auch von Soumensac oder Eymet aus anschließen.

Italiano :

Questo percorso parte dal parcheggio accanto al negozio di alimentari di La Sauvetat-du-Dropt. È possibile unirsi al percorso anche da Soumensac o Eymet.

Español : Circuit VTT 15 Le lac de Lescourou

Esta ruta parte del aparcamiento situado junto a la tienda de ultramarinos de La Sauvetat-du-Dropt. También puede unirse a la ruta desde Soumensac o Eymet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine