Boucle cyclotouristique Limoges Saint-Pardoux Bénévent Limoges Limoges Haute-Vienne

Boucle cyclotouristique Limoges Saint-Pardoux Bénévent Limoges Vélo de route Difficile

Boucle cyclotouristique Limoges Saint-Pardoux Bénévent Limoges 87000 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 145400.0 Tarif :

Difficile

https://www.visitlimousin.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boucle cyclotouristique Limoges Saint-Pardoux Bénévent Limoges

Deutsch : Boucle cyclotouristique Limoges Saint-Pardoux Bénévent Limoges

Italiano :

Español : Boucle cyclotouristique Limoges Saint-Pardoux Bénévent Limoges

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine