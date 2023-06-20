BOUCLE D’AVERTON PAR LE MERDEREAU (N°59) Averton Mayenne

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Très joli sentier en vallée du Merdereau, en forêt et sur les hauteurs d’Averton, quelques panoramas et de bons chemins de terre qui représentent 73% du parcours

+33 2 43 30 11 11

English :

Very nice trail in the Merdereau valley, in the forest and on the heights of Averton, some panoramas and good dirt roads that represent 73% of the route

Deutsch :

Sehr schöner Weg im Merdereau-Tal, im Wald und auf den Höhen von Averton, einige Panoramablicke und gute Feldwege, die 73% der Strecke ausmachen

Italiano :

Un percorso molto bello nella valle di Merdereau, nella foresta e sulle alture di Averton, alcuni panorami e buone strade sterrate che rappresentano il 73% del percorso

Español :

Un camino muy bonito en el valle de Merdereau, en el bosque y en las alturas de Averton, algunos panoramas y buenos caminos de tierra que representan el 73% del recorrido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-20 par eSPRIT Pays de la Loire