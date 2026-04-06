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Boucle de la Porcelaine Limoges Haute-Vienne

Boucle de la Porcelaine Limoges Haute-Vienne

Boucle de la Porcelaine Limoges Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Boucle de la Porcelaine Limoges

Adresse : Limoges

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Boucle de la Porcelaine A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle de la Porcelaine 87000 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9300.0 Tarif :

Facile

 

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English : Boucle de la Porcelaine

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Español : Boucle de la Porcelaine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

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