Boucle de la Porcelaine Limoges Haute-Vienne

Boucle de la Porcelaine A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle de la Porcelaine 87000 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9300.0 Tarif :

Facile

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine