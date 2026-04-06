Boucle de la Porcelaine Limoges Haute-Vienne
Boucle de la Porcelaine Limoges Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Boucle de la Porcelaine A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle de la Porcelaine 87000 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9300.0 Tarif :
Facile
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Español : Boucle de la Porcelaine
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine
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