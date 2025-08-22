Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde Cocumont Lot-et-Garonne

Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde A pieds Difficulté moyenne

Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde 47250 Cocumont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Au départ de la cave coopérative de Cocumont, cette boucle descend vers l’ouest dans les coteaux de

Sigalens, jusqu’à la vallée du Lisos. Les vignes ne sont présentes que dans la seconde partie du parcours.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde

Starting from the cooperative cellar of Cocumont, this loop goes down towards the west in the hills of

Sigalens, until the Lisos valley. The vines are only present in the second part of the route.

Deutsch : Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde

Ausgehend von der Genossenschaftskellerei in Cocumont führt dieser Rundweg in westlicher Richtung durch die Hänge von Sigalos hinab

Sigalens bis zum Tal des Lisos. Weinberge gibt es nur im zweiten Teil des Weges.

Italiano :

Partendo dalla cantina sociale di Cocumont, questo anello scende verso ovest sulle colline di Sigalens

Sigalens, fino alla valle del Lisos. Le viti sono presenti solo nella seconda parte del percorso.

Español : Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde

Partiendo de la bodega de la cooperativa Cocumont, este bucle desciende hacia el oeste en las colinas de Sigalens

Sigalens, al valle de Lisos. Las vides sólo están presentes en la segunda parte del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine