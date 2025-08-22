Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi de Garona e Gasconha Cocumont Lot-et-Garonne

Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi de Garona e Gasconha En VTT Difficile

Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi de Garona e Gasconha 47250 Cocumont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 18700.0 Tarif :

Cette longue randonnée passe d’abord près de la vieille église, emblème de l’appellation des côtes du Marmandais, file dans les vignobles puis grimpe dans des bois en direction du hameau de Goutx, site panoramique bâti autour de son église.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi de Garona e Gasconha

This long hike first passes near the old church, emblem of the Côtes du Marmandais appellation, then goes through the vineyards and climbs up through woods towards the hamlet of Goutx, a panoramic site built around its church.

Deutsch : Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi de Garona e Gasconha

Diese lange Wanderung führt zunächst an der alten Kirche vorbei, die das Wahrzeichen der Appellation Côtes du Marmandais ist, dann durch die Weinberge und schließlich durch die Wälder hinauf zum Weiler Goutx, einem Aussichtspunkt, der um seine Kirche herum gebaut wurde.

Italiano :

Questa lunga escursione passa prima dalla vecchia chiesa, emblema della denominazione Côtes du Marmandais, si snoda tra i vigneti e poi sale attraverso i boschi verso la frazione di Goutx, un sito panoramico costruito intorno alla sua chiesa.

Español : Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi de Garona e Gasconha

Esta larga caminata pasa primero por la antigua iglesia, emblema de la denominación Côtes du Marmandais, serpentea por los viñedos y luego sube por el bosque hacia la aldea de Goutx, un sitio panorámico construido alrededor de su iglesia.

