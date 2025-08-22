Eglise de Cocumont, balade dans la vallée du Sérac Cocumont Lot-et-Garonne

Eglise de Cocumont, balade dans la vallée du Sérac En VTT Facile

Eglise de Cocumont, balade dans la vallée du Sérac 47250 Cocumont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours offre de superbes panoramas, s’étalant de la vallée de la Garonne aux coteaux de Gascogne. Il est entièrement tracé dans les collines boisées, viticoles et agricoles de la vallée du Sérac.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Eglise de Cocumont, balade dans la vallée du Sérac

This route offers superb panoramas, stretching from the Garonne valley to the hills of Gascony. It is entirely laid out in the wooded, wine-growing and agricultural hills of the Sérac valley.

Deutsch : Eglise de Cocumont, balade dans la vallée du Sérac

Diese Strecke bietet herrliche Panoramen und erstreckt sich vom Garonne-Tal bis zu den Hängen der Gascogne. Er verläuft vollständig in den bewaldeten, wein- und landwirtschaftlich genutzten Hügeln des Serac-Tals.

Italiano :

Questo percorso offre superbe viste panoramiche, che spaziano dalla valle della Garonna alle colline della Guascogna. È interamente situato sulle colline boscose, viticole e agricole della valle del Sérac.

Español : Eglise de Cocumont, balade dans la vallée du Sérac

Esta ruta ofrece unas vistas panorámicas magníficas, que se extienden desde el valle del Garona hasta las colinas de Gascuña. Está enteramente situada en las colinas boscosas, vitícolas y agrícolas del valle del Sérac.

