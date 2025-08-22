Goutz, le circuit des trois églises romanes Cocumont Lot-et-Garonne

Goutz, le circuit des trois églises romanes En VTT Difficulté moyenne

Goutz, le circuit des trois églises romanes 47250 Cocumont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13300.0

Trois églises romanes ponctuent ce parcours accidenté, tracé dans les coteaux agricoles et les bois de Cocumont et de Guérin, offrant de vastes points de vue sur la vallée et les coteaux de Garonne.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Goutz, le circuit des trois églises romanes

Three Romanesque churches punctuate this rugged route, traced through the agricultural hillsides and woods of Cocumont and Guérin, offering vast views over the valley and the Garonne hillsides.

Deutsch : Goutz, le circuit des trois églises romanes

Drei romanische Kirchen säumen diese holprige Strecke, die durch die landwirtschaftlich genutzten Hänge und die Wälder von Cocumont und Guérin verläuft und weite Ausblicke auf das Tal und die Hänge der Garonne bietet.

Italiano :

Tre chiese romaniche punteggiano questo percorso accidentato attraverso le colline agricole e i boschi di Cocumont e Guérin, offrendo ampie vedute sulla valle e sulle colline della Garonna.

Español : Goutz, le circuit des trois églises romanes

Tres iglesias románicas jalonan este accidentado recorrido por las laderas agrícolas y los bosques de Cocumont y Guérin, ofreciendo amplias vistas sobre el valle y las laderas del Garona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine