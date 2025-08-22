Goutx, site panoramique de Cocumont Cocumont Lot-et-Garonne

Goutx, site panoramique de Cocumont A pieds Très facile

Goutx, site panoramique de Cocumont 47250 Cocumont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Cette petite boucle prend son envol du site panoramique de l’église de Goutz qui permet de découvrir la vallée de la Garonne de La Réole en Gironde à Beaupuy, coteau dominant la ville de Marmande.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Goutx, site panoramique de Cocumont

This small loop takes off from the panoramic site of the church of Goutz which allows you to discover the Garonne valley from La Réole en Gironde to Beaupuy, a hillside overlooking the town of Marmande.

Deutsch : Goutx, site panoramique de Cocumont

Dieser kleine Rundweg startet am Aussichtspunkt der Kirche von Goutz, von wo aus man das Garonne-Tal von La Réole in der Gironde bis Beaupuy, einem Hügel über der Stadt Marmande, entdecken kann.

Italiano :

Questo piccolo anello parte dal sito panoramico della chiesa di Goutz e permette di scoprire la valle della Garonna da La Réole, nella Gironda, fino a Beaupuy, una collina che domina la città di Marmande.

Español : Goutx, site panoramique de Cocumont

Este pequeño bucle parte del sitio panorámico de la iglesia de Goutz, que permite descubrir el valle del Garona desde La Réole, en la Gironda, hasta Beaupuy, una ladera que domina la ciudad de Marmande.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine