Circuit Paysages des Vignobles de Cocumont Cocumont Lot-et-Garonne

Circuit Paysages des Vignobles de Cocumont 47250 Cocumont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dans le vignoble communal, le plus étendu du département, on se voit partir du Mont du Coucou au printemps, parmi les pousses vert tendre des vignes, à la découverte des différents cépages répertoriés, de la vie d’autrefois et des paysages.

+33 5 53 66 14 14

English : Circuit Paysages des Vignobles de Cocumont

In the communal vineyard, the most extensive in the department, you can see yourself leaving the Mont du Coucou in spring, among the tender green shoots of the vines, to discover the different grape varieties listed, the life of the past and the landscapes.

Deutsch : Circuit Paysages des Vignobles de Cocumont

In den Weinbergen der Gemeinde, den größten des Departements, sieht man sich im Frühling vom Mont du Coucou aus zwischen den zartgrünen Trieben der Weinstöcke aufbrechen, um die verschiedenen aufgelisteten Rebsorten, das frühere Leben und die Landschaften zu entdecken.

Italiano :

Nel vigneto comunale, il più grande del dipartimento, ci si vede partire dal Mont du Coucou in primavera, tra i teneri germogli verdi delle viti, per scoprire i diversi vitigni elencati, la vita di un tempo e i paesaggi.

Español : Circuit Paysages des Vignobles de Cocumont

En el viñedo comunal, el más grande del departamento, podrá verse saliendo del Mont du Coucou en primavera, entre los tiernos brotes verdes de las vides, para descubrir las diferentes variedades de uva catalogadas, la vida del pasado y los paisajes.

