Chartreuse et Basilique à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle
Chartreuse et Basilique à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Chartreuse et Basilique à vélo Adultes En VTC Difficulté moyenne
Chartreuse et Basilique à vélo 6 Rue Claude Charles 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 150 Distance : 34000.0 Tarif :
Longez le canal de la Marne au Rhin avant de vous diriger vers Art-sur-Meurthe !
Vous pourrez ainsi observer la Chartreuse de Bosserville.
Difficulté moyenne
https://maisonduvelo.grandnancy.eu/accueil +33 3 83 48 88 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow the Canal de la Marne au Rhin before heading for Art-sur-Meurthe!
You’ll be able to see the Chartreuse de Bosserville.
Deutsch :
Fahren Sie am Rhein-Marne-Kanal entlang, bevor Sie nach Art-sur-Meurthe fahren!
Dabei können Sie die Kartause von Bosserville beobachten.
Italiano :
Seguite il Canal de la Marne au Rhin prima di dirigervi verso Art-sur-Meurthe!
Potrete vedere la Chartreuse de Bosserville.
Español :
Siga el Canal de la Marne au Rhin antes de dirigirse hacia Art-sur-Meurthe
Podrá ver la Chartreuse de Bosserville.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-26 par Système d’information touristique Lorrain
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Atelier découverte Les mardis symphoniques Lumières secrètes Salle Poirel Nancy 9 juin 2026
- Exposition Cercles Galerie Poirel Nancy 10 juin 2026
- Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy 10 juin 2026
- Exposition Joris Infanti Galerie de la Fondation Solange Bertrand Nancy 11 juin 2026
- Concert Lumières secrètes Nancy 12 juin 2026