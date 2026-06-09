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Chartreuse et Basilique à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle

Chartreuse et Basilique à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Chartreuse et Basilique à vélo Nancy

Adresse : Nancy

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Chartreuse et Basilique à vélo Adultes En VTC Difficulté moyenne

Chartreuse et Basilique à vélo 6 Rue Claude Charles 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 34000.0 Tarif :

Longez le canal de la Marne au Rhin avant de vous diriger vers Art-sur-Meurthe !
Vous pourrez ainsi observer la Chartreuse de Bosserville.
Difficulté moyenne

https://maisonduvelo.grandnancy.eu/accueil   +33 3 83 48 88 20

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English :

Follow the Canal de la Marne au Rhin before heading for Art-sur-Meurthe!
You’ll be able to see the Chartreuse de Bosserville.

Deutsch :

Fahren Sie am Rhein-Marne-Kanal entlang, bevor Sie nach Art-sur-Meurthe fahren!
Dabei können Sie die Kartause von Bosserville beobachten.

Italiano :

Seguite il Canal de la Marne au Rhin prima di dirigervi verso Art-sur-Meurthe!
Potrete vedere la Chartreuse de Bosserville.

Español :

Siga el Canal de la Marne au Rhin antes de dirigirse hacia Art-sur-Meurthe
Podrá ver la Chartreuse de Bosserville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-26 par Système d’information touristique Lorrain

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