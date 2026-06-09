Chartreuse et Basilique à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.

Chartreuse et Basilique à vélo Adultes En VTC Difficulté moyenne

Chartreuse et Basilique à vélo 6 Rue Claude Charles 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 34000.0 Tarif :

Longez le canal de la Marne au Rhin avant de vous diriger vers Art-sur-Meurthe !

Vous pourrez ainsi observer la Chartreuse de Bosserville.

Difficulté moyenne

https://maisonduvelo.grandnancy.eu/accueil +33 3 83 48 88 20

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English :

Follow the Canal de la Marne au Rhin before heading for Art-sur-Meurthe!

You’ll be able to see the Chartreuse de Bosserville.

Deutsch :

Fahren Sie am Rhein-Marne-Kanal entlang, bevor Sie nach Art-sur-Meurthe fahren!

Dabei können Sie die Kartause von Bosserville beobachten.

Italiano :

Seguite il Canal de la Marne au Rhin prima di dirigervi verso Art-sur-Meurthe!

Potrete vedere la Chartreuse de Bosserville.

Español :

Siga el Canal de la Marne au Rhin antes de dirigirse hacia Art-sur-Meurthe

Podrá ver la Chartreuse de Bosserville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-26 par Système d’information touristique Lorrain