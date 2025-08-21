Chemin des Châteaux Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Chemin des Châteaux A pieds

Chemin des Châteaux 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :

En vallée du Loir, le circuit chemin des châteaux qui s’étend sur les communes de Montoire-sur-le-Loir, Lavardin et Fontaine-les-Coteaux vous enchantera par l’intérêt de ses sites patrimoniaux et les nombreux attraits culturels et naturels du parcours.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

In the Loir Valley, the chemin des châteaux circuit which stretches over the communes of Montoire-sur-le-Loir, Lavardin and Fontaine-les-Coteaux will enchant you with the interest of its heritage sites and the many cultural and natural attractions of the route.

Im Loir-Tal wird Sie der Rundweg chemin des châteaux , der sich über die Gemeinden Montoire-sur-le-Loir, Lavardin und Fontaine-les-Coteaux erstreckt, mit seinen interessanten Kulturerbestätten und den zahlreichen kulturellen und natürlichen Attraktionen entlang der Strecke begeistern.

Nella valle del Loir, il circuito chemin des châteaux , che si estende nei comuni di Montoire-sur-le-Loir, Lavardin e Fontaine-les-Coteaux, vi incanterà con i suoi interessanti siti del patrimonio e le numerose attrazioni culturali e naturali lungo il percorso.

En el valle del Loir, el circuito chemin des châteaux , que se extiende por los municipios de Montoire-sur-le-Loir, Lavardin y Fontaine-les-Coteaux, le encantará por sus interesantes lugares patrimoniales y por los numerosos atractivos culturales y naturales del recorrido.

