Chemin des Châteaux Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Chemin des Châteaux Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
Chemin des Châteaux A pieds
Chemin des Châteaux 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :
En vallée du Loir, le circuit chemin des châteaux qui s’étend sur les communes de Montoire-sur-le-Loir, Lavardin et Fontaine-les-Coteaux vous enchantera par l’intérêt de ses sites patrimoniaux et les nombreux attraits culturels et naturels du parcours.
https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07
English :
In the Loir Valley, the chemin des châteaux circuit which stretches over the communes of Montoire-sur-le-Loir, Lavardin and Fontaine-les-Coteaux will enchant you with the interest of its heritage sites and the many cultural and natural attractions of the route.
Deutsch :
Im Loir-Tal wird Sie der Rundweg chemin des châteaux , der sich über die Gemeinden Montoire-sur-le-Loir, Lavardin und Fontaine-les-Coteaux erstreckt, mit seinen interessanten Kulturerbestätten und den zahlreichen kulturellen und natürlichen Attraktionen entlang der Strecke begeistern.
Italiano :
Nella valle del Loir, il circuito chemin des châteaux , che si estende nei comuni di Montoire-sur-le-Loir, Lavardin e Fontaine-les-Coteaux, vi incanterà con i suoi interessanti siti del patrimonio e le numerose attrazioni culturali e naturali lungo il percorso.
Español :
En el valle del Loir, el circuito chemin des châteaux , que se extiende por los municipios de Montoire-sur-le-Loir, Lavardin y Fontaine-les-Coteaux, le encantará por sus interesantes lugares patrimoniales y por los numerosos atractivos culturales y naturales del recorrido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire