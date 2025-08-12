Montoire-sur-le-Loir

Rando VTT La Vallée du Loir à Montoire-sur-le Loir

Rue Sully Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La Vallée du Loir c’est la découverte de notre belle région en empruntant des nouveaux tracés avec comme d’habitude la recherche d’un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, technique, ludique… tout ce que l’on aime pour que chacun puisse se faire plaisir.

Rando VTT La Vallée du Loir à Montoire-sur-le Loir. Au menu 4 boucles 20km 20km à 80km (en VTT ou en gravel). 6 .

Rue Sully Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 73 20 34 montoirevttnature@gmail.com

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English :

The Vallée du Loir is the discovery of our beautiful region by taking new routes with as usual the search for a maximum of paths alternating single, forest, uneven, ravine, technical, playful … everything we like so that everyone can enjoy.

L’événement Rando VTT La Vallée du Loir à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois