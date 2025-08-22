Chemin des pierres Izernore Ain

Chemin des pierres

Chemin des pierres Place de l’église 01580 Izernore Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Au centre du village, partez à la découverte d’Izernore, du musée archéologique jusqu’aux vestiges du temple gallo-romain. En suivant le Chemin des Pierres, vous plongerez dans la vie passée et présente du village.

English : The Stone Path

Discover Izernore, from the archaeological museum to the gallo-roman temple’s ruins. Follow the Stone Path through the village’s streets and get into Izernore’s past and present.

Deutsch :

Im Zentrum des Dorfes können Sie auf Entdeckungsreise durch Izernore gehen, vom archäologischen Museum bis zu den Überresten des gallo-römischen Tempels. Wenn Sie dem Chemin des Pierres (Steinweg) folgen, tauchen Sie in das vergangene und gegenwärtige Leben des Dorfes ein.

Italiano :

Nel centro del paese, scoprite Izernore, dal museo archeologico ai resti del tempio gallo-romano. Seguendo il Chemin des Pierres, vi immergerete nella vita passata e presente del villaggio.

Español :

En el centro del pueblo, descubra Izernore, desde el museo arqueológico hasta los restos del templo galo-romano. Siguiendo el Chemin des Pierres, se sumergirá en la vida pasada y presente del pueblo.

