Si vous baissez les yeux, vous remarquerez très certainement une ligne bleue qui file sur le trottoir et la chaussée. Suivez-la et vous découvrirez notre très riche patrimoine au travers de 2 boucles de promenade.

English :

If you look down, you’ll certainly notice a blue line running along the sidewalk. Follow it and you’ll discover our rich heritage through 2 walking loops.

Deutsch :

Wenn Sie nach unten schauen, werden Sie wahrscheinlich eine blaue Linie bemerken, die über den Bürgersteig und die Fahrbahn verläuft. Folgen Sie ihr und Sie werden unser sehr reiches Kulturerbe auf zwei Spaziergangsschleifen entdecken.

Italiano :

Se guardate in basso, noterete sicuramente una linea blu che corre lungo il marciapiede. Seguitela e scoprirete il nostro ricco patrimonio attraverso 2 percorsi a piedi.

Español :

Si mira hacia abajo, verá una línea azul que recorre la acera. Sígala y descubrirá nuestro rico patrimonio a través de 2 circuitos a pie.

