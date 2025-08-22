Circuit auto Volcanisme, traditions locales et saveurs fromagères Ardes Puy-de-Dôme

Circuit thématique Volcanisme, traditions locales et saveurs fromagères

Circuit thématique Volcanisme, traditions locales et saveurs fromagères 63420 Ardes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours de ce circuit de 137km, découvrez le Cézallier. Situé au Sud-Ouest du Pays d’Issoire Val d’Allier, ce territoire est caractérisé par une vaste zone de plateaux volcaniques d’altitude.

English :

During this 137km circuit, discover the Cézallier. Situated in the south-west of the Pays d’Issoire Val d’Allier, this area is characterised by a vast zone of high altitude volcanic plateaus.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser 137 km langen Rundreise das Cézallier. Dieses Gebiet liegt im Südwesten des Pays d’Issoire Val d’Allier und zeichnet sich durch eine große Fläche hochgelegener vulkanischer Hochebenen aus.

Italiano :

Durante questo tour di 137 km, scoprite il Cézallier. Situata a sud-ovest della regione Issoire Val d’Allier, quest’area è caratterizzata da una vasta zona di altopiani vulcanici di alta quota.

Español :

Durante este recorrido de 137 km, descubra el Cézallier. Situada en el suroeste de la región de Issoire Val d’Allier, esta zona se caracteriza por una extensa zona de altas mesetas volcánicas.

