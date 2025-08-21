Circuit balade autour de 11 chaussures géantes en ville Romans-sur-Isère Drôme

Circuit balade autour des 12 chaussures géantes en ville

Circuit balade autour des 12 chaussures géantes en ville 34 Place Jean Jaurès 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le Musée de la chaussure s’installe hors les murs.

12 chaussures monumentales inspirées de modèles du musée de 2m de haut environ sont implantées le long d’un parcours marchand.



Départ de l’Office de Tourisme avec un plan dédié à la chaussure !

English :

The Musée de la chaussure moves beyond its walls.

12 monumental shoes inspired by models from the museum, each around 2m high, are set up along a shopping trail.



Depart from the Tourist Office with a map dedicated to shoes!

Deutsch :

Das Schuhmuseum wird außerhalb seiner Mauern eingerichtet.

12 monumentale Schuhe, die von Modellen des Museums inspiriert wurden und etwa 2 m hoch sind, werden entlang eines Einkaufsparcours aufgestellt.



Start am Office de Tourisme mit einem Plan, der den Schuhen gewidmet ist!

Italiano :

Il Museo della calzatura esce dalle sue mura.

12 scarpe monumentali ispirate ai modelli del museo, ognuna alta circa 2 metri, sono allestite lungo un percorso commerciale.



Partite dall’Ufficio del Turismo con una mappa dedicata alle scarpe!

Español :

El Museo del Calzado sale de sus muros.

12 zapatos monumentales inspirados en modelos del museo, de unos 2 metros de altura cada uno, se instalan a lo largo de un recorrido comercial.



Salga de la Oficina de Turismo con un mapa dedicado a los zapatos

