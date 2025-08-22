Circuit confort Sisteron à travers son histoire et ses paysages Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Circuit confort Sisteron à travers son histoire et ses paysages

Circuit confort Sisteron à travers son histoire et ses paysages Place de la République 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une balade découverte au cœur de la ville historique et jusqu’à la Citadelle, facile adaptée pour les familles avec poussettes, personnes à mobilité réduite et en fauteuil,… Circuit au départ de l’Office de Tourisme où le plan est à votre disposition.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English :

A discovery walk through the heart of the historic town and up to the Citadelle, easily adapted for families with baby carriages, people with reduced mobility and those in wheelchairs… Tours depart from the Tourist Office, where a map is available.

Deutsch :

Ein Entdeckungsspaziergang im Herzen der historischen Stadt und bis zur Zitadelle, leicht geeignet für Familien mit Kinderwagen, Personen mit eingeschränkter Mobilität und im Rollstuhl, … Rundgang ab dem Office de Tourisme, wo Ihnen der Plan zur Verfügung steht.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta del cuore della città storica fino alla Cittadella, facilmente adattabile a famiglie con passeggini, persone a mobilità ridotta e in carrozzina,… Il tour inizia presso l’Ufficio del Turismo, dove è disponibile una mappa.

Español :

Un paseo de descubrimiento en el corazón de la ciudad histórica y hasta la Ciudadela, fácilmente adaptado para familias con cochecitos, personas con movilidad reducida y en silla de ruedas,… La visita comienza en la Oficina de Turismo, donde hay un mapa disponible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme