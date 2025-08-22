Sentier botanique du Molard Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Sentier botanique du Molard
Sentier botanique du Molard 1 place de la République 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Empruntez le sentier botanique du Molard à la découverte de la faune et de la flore, point de vue sur Sisteron et la montagne de Lure.
http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50
English : Le Molard’s botanic trail
Take the Molard botanical trail to discover the flora and fauna, with views over Sisteron and the Lure mountains.
Deutsch :
Entdecken Sie auf dem botanischen Pfad von Le Molard die Fauna und Flora und genießen Sie die Aussicht auf Sisteron und die Montagne de Lure.
Italiano :
Percorrete il sentiero botanico del Molard per scoprire la flora e la fauna, con vista su Sisteron e sulla montagna di Lure.
Español :
Recorra el sendero botánico de Molard para descubrir la flora y la fauna, con vistas a Sisteron y al monte Lure.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme