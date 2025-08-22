Sentier botanique du Molard Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Sentier botanique du Molard

Sentier botanique du Molard 1 place de la République 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Empruntez le sentier botanique du Molard à la découverte de la faune et de la flore, point de vue sur Sisteron et la montagne de Lure.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English : Le Molard’s botanic trail

Take the Molard botanical trail to discover the flora and fauna, with views over Sisteron and the Lure mountains.

Entdecken Sie auf dem botanischen Pfad von Le Molard die Fauna und Flora und genießen Sie die Aussicht auf Sisteron und die Montagne de Lure.

Percorrete il sentiero botanico del Molard per scoprire la flora e la fauna, con vista su Sisteron e sulla montagna di Lure.

Recorra el sendero botánico de Molard para descubrir la flora y la fauna, con vistas a Sisteron y al monte Lure.

