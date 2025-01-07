La route des Hautes-Terres Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Sur la Route d’histoires, de mots et de pierres, pénétrez dans le pays des rochers qui parlent . Au départ de Sisteron et de son imprenable citadelle, empruntez de petites routes et laissez vous glisser de village en village.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English :

On the Route d’histoires, de mots et de pierres, enter the land of « talking rocks ». Leaving from Sisteron and its impregnable citadel, take the back roads and glide from village to village.

Deutsch :

Auf der Route d’histoires, de mots et de pierres (Straße der Geschichten, der Worte und der Steine) betreten Sie das Land der « sprechenden Felsen ». Von Sisteron und seiner uneinnehmbaren Zitadelle aus fahren Sie über kleine Straßen und lassen sich von Dorf zu Dorf gleiten.

Italiano :

Sulla Route d’histoires, de mots et de pierres, entrate nella terra delle « rocce parlanti ». Partendo da Sisteron e dalla sua inespugnabile cittadella, prendete piccole strade e lasciatevi scivolare di villaggio in villaggio.

Español :

En la Route d’histoires, de mots et de pierres, entre en el país de las « rocas parlantes ». Partiendo de Sisteron y su inexpugnable ciudadela, tome pequeñas carreteras y déjese deslizar de pueblo en pueblo.

