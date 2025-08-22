Parcours de découverte de Sisteron circuit tourisme Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Parcours de découverte de Sisteron circuit tourisme

Parcours de découverte de Sisteron circuit tourisme Départ de l’Office de Tourisme 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours vous conduit à la rencontre des éléments patrimoniaux majeurs de la ville en vous faisant découvrir les quartiers anciens mais aussi les rues commerçantes. Profitez d’une immersion dans la ville et pourquoi pas d’un sirop frais en terrasse.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English : Discovery trail of Sisteron: tourist circuit

This route leads you to meet the major heritage elements of the city by making you discover the old districts but also the shopping streets. Enjoy an immersion in the city and why not a fresh syrup on the terrace.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie zu den wichtigsten Elementen des Kulturerbes der Stadt und lässt Sie die alten Viertel, aber auch die Einkaufsstraßen entdecken. Genießen Sie es, in die Stadt einzutauchen und warum nicht einen kühlen Sirup auf der Terrasse.

Italiano :

Questo percorso ti guida alla scoperta dei monumenti più importanti del patrimonio nei quartieri storici ma anche nelle vivaci strade del centro città dove puoi girare tra i negozi o goderti uno sciroppo ghiacciato in terrazza.

Español :

Este recorrido le llevará a los principales elementos patrimoniales de la ciudad, llevándole por los barrios antiguos y las calles comerciales. Disfrute de una inmersión en la ciudad y, por qué no, de un jarabe fresco en la terraza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme