Sisteron, découverte virtuelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron, découverte virtuelle 1 place de la République 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Téléchargez gratuitement Sisteron Buëch, découverte virtuelle ! Entrez dans la mémoire de la ville médiévale de Sisteron frappée par les assauts des guerres de religion, marquée par le passage de Napoléon Bonaparte et par les bombardements d’août 1944.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English :

Download Sisteron Buëch, virtual discovery! Enter the memory of the medieval town of Sisteron, struck by the assaults of the Wars of Religion, marked by the passage of Napoleon Bonaparte and the bombardments of August 1944.

Deutsch :

Laden Sie Sisteron Buëch, virtuelle Entdeckung kostenlos herunter! Treten Sie ein in die Erinnerung der mittelalterlichen Stadt Sisteron, die von den Angriffen der Religionskriege heimgesucht, von Napoleon Bonaparte geprägt und von den Bombenangriffen im August 1944 heimgesucht wurde.

Italiano :

Scarica Sisteron Buëch, scoperta virtuale! Entrate nella memoria della città medievale di Sisteron, colpita dagli assalti delle guerre di religione, segnata dal passaggio di Napoleone Bonaparte e dai bombardamenti dell’agosto 1944.

Español :

Descargar Sisteron Buëch, ¡descubrimiento virtual! Entre en la memoria de la ciudad medieval de Sisteron, golpeada por los asaltos de las Guerras de Religión, marcada por el paso de Napoleón Bonaparte y por los bombardeos de agosto de 1944.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme