Parcours de découverte de Sisteron circuit vieille ville Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Parcours de découverte de Sisteron circuit vieille ville

Parcours de découverte de Sisteron circuit vieille ville Départ de l’Office de Tourisme 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partez à la découverte du centre ancien de la ville au rythme des andrônes, des ruelles, des fontaines, des lavoirs, des portes anciennes, des monuments et des petits trésors cachés du patrimoine de Sisteron. Balisage flèche bleue.

English : Discovery trail of Sisteron: old town circuit

Discover the old center of the city to the rhythm of the andrônes, the alleys, the fountains, the washhouses, the old doors, the monuments and the little hidden treasures of the heritage of Sisteron. Blue arrow markup.

Deutsch :

Entdecken Sie das alte Stadtzentrum im Rhythmus der Andrônes, Gassen, Brunnen, Waschhäuser, alten Türen, Denkmäler und kleinen versteckten Schätze des Kulturerbes von Sisteron. Markierung Blauer Pfeil.

Italiano :

Questo percorso ti offre una passeggiata nella misura del tempo e anzi nei vari tempi tematici, dalla cattedrale alla torre dell’orologio, dalla rocca di La Baume fino alla Cittadella.

Dal punto di partenza al museo Terra e Tempo dove si trova una mostra permanente sul tempo dell’uomo e della Terra, la città si scopre secondo vari tempi il tempo ciclico, il tempo geologico, militare, religioso e civile !

Español :

Descubra el centro histórico al ritmo de las andrônes, las callejuelas, las fuentes, los lavaderos, las puertas antiguas, los monumentos y los pequeños tesoros escondidos del patrimonio de Sisteron. Marca de la flecha azul.

