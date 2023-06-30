Circuit cyclotourisme « Côté Côtes » Sedan Ardennes

Durée : Distance : 118000.0 Tarif :

Départ du Pont de Meuse à Sedan.Sedan, Gernelle, Côte de La Grandville, Côte de Meillier, Côte de Liry, Roc la Tour, Col du Loup, Voie Verte Trans’Ardennes, Côte de Bulson, Côte de Chaumont, retour à Sedan. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.

Departure from Pont de Meuse to Sedan.Sedan, Gernelle, Côte de La Grandville, Côte de Meillier, Côte de Liry, Roc la Tour, Col du Loup, Voie Verte Trans’Ardennes, Côte de Bulson, Côte de Chaumont, return to Sedan. The layout of this circuit is given as an indication.

Abfahrt von der Pont de Meuse in Sedan.Sedan, Gernelle, Côte de La Grandville, Côte de Meillier, Côte de Liry, Roc la Tour, Col du Loup, Voie Verte Trans’Ardennes, Côte de Bulson, Côte de Chaumont, Rückkehr nach Sedan. Der Streckenverlauf dieser Tour dient nur zur Orientierung.

Partenza dal Pont de Meuse a Sedan, Sedan, Gernelle, Côte de La Grandville, Côte de Meillier, Côte de Liry, Roc la Tour, Col du Loup, Voie Verte Trans’Ardennes, Côte de Bulson, Côte de Chaumont, ritorno a Sedan. Il percorso di questo circuito è fornito a titolo indicativo.

Salida del Puente de Mosa en Sedan, Sedan, Gernelle, Côte de La Grandville, Côte de Meillier, Côte de Liry, Roc la Tour, Col du Loup, Voie Verte Trans’Ardennes, Côte de Bulson, Côte de Chaumont, regreso a Sedan. El recorrido de este circuito se da a título indicativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme