Circuit cyclotourisme entre forêt et patrimoine Sedan Ardennes

Circuit cyclotourisme entre forêt et patrimoine

Circuit cyclotourisme entre forêt et patrimoine Place de la Gare 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Distance : 67000.0

Départ de la Place de le Gare à Sedan.Sedan, Point de vue de la Marfée, Stonne, Domaine de Vendresse, Golf des Poursaudes, Elan, La Crois Piot, retour à Sedan. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.

English :

Departure from the Place de le Gare in Sedan.Sedan, Point de vue de la Marfée, Stonne, Domaine de Vendresse, Golf des Poursaudes, Elan, La Crois Piot, return to Sedan. The layout of this circuit is given as an indication.

Deutsch :

Start am Place de le Gare in Sedan.Sedan, Aussichtspunkt La Marfée, Stonne, Domaine de Vendresse, Golf des Poursaudes, Elan, La Crois Piot, Rückkehr nach Sedan. Der Streckenverlauf dieser Tour dient nur zur Orientierung.

Italiano :

Partenza da Place de le Gare a Sedan, Sedan, Point de vue de la Marfée, Stonne, Domaine de Vendresse, Golf des Poursaudes, Elan, La Crois Piot, ritorno a Sedan. Il percorso di questo circuito è fornito a titolo indicativo.

Español :

Salida de la Place de le Gare de Sedan, Sedan, Point de vue de la Marfée, Stonne, Domaine de Vendresse, Golf des Poursaudes, Elan, La Crois Piot, regreso a Sedan. El recorrido de este circuito se da a título indicativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme