Circuit de Gravel: Boucle 300km de Nevers Nevers Nièvre

A la conquête du Morvan depuis la gare de Nevers. Pas de besoin de voiture pour faire ce circuit de 300km où vous traverserez la Nièvre par le sud, puis remonterez le Morvan depuis ses sommets jusqu’à Lormes, puis à nouveau, vous traverserez le nivernais par les plaines de la vallée de l’Yonne et les Amognes.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Conquering the Morvan from Nevers station. You don’t need a car for this 300km tour, which takes you through the Nièvre from the south, up the Morvan from its peaks to Lormes, then back across the Nivernais via the plains of the Yonne valley and the Amognes.

Deutsch :

Erobern Sie den Morvan vom Bahnhof Nevers aus. Sie brauchen kein Auto, um diese 300 km lange Tour zu machen, bei der Sie die Nièvre im Süden durchqueren, dann den Morvan von seinen Gipfeln bis nach Lormes hinaufwandern und dann erneut die Nivernais durch die Ebenen des Yonne-Tals und die Amognes durchqueren.

Italiano :

Alla conquista del Morvan dalla stazione di Nevers. Non è necessaria l’auto per questo tour di 300 km, che attraversa la Nièvre da sud, poi risale il Morvan dalle sue cime fino a Lormes, prima di attraversare nuovamente il Nivernais passando per le pianure della valle dell’Yonne e le Amognes.

Español :

A la conquista del Morvan desde la estación de Nevers. No necesita coche para este recorrido de 300 km, que le llevará a través del Nièvre desde el sur, luego remontará el Morvan desde sus cumbres hasta Lormes, antes de volver a cruzar el Nivernais por las llanuras del valle del Yonne y las Amognes.

