Circuit de la grotte des poilus Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre La Grotte des Poilus Vierge Clarisse 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 2500.0 Tarif :

Depuis Pierre Percée, suivre la direction de Badonviller (D182). A 2,7 km à droite, arrêtez-vous sur le parking de la Vierge Clarisse.

En sortant du parking, emprunter le chemin forestier balisé rectangle vert puis tourner à droite en direction du sentier des roches. Vous passerez au pied d’une impressionnante falaise de grès et pourrez observer des boyaux d’accès au front. Ce sentier vous conduira à la Grotte des Poilus, aménagée en poste de secours. Ensuite, prendre le disque jaune en direction du rocher de l’Arche, magnifique arceau de pierre et de la butte de Dame-Galle où se trouvait un ouvrage fortifié. Prendre ensuite à gauche. La croix jaune vous conduira à la Croix Charpentier. Reprenez à votre gauche les rectangles verts et suivez le chemin en question qui vous ramènera au point de départ.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

From Pierre Percée, follow the direction of Badonviller (D182). After 2.7 km on the right, stop at the Vierge Clarisse car park

On leaving the car park, take the forest road marked out in a green rectangle then turn right towards the sentier des roches. You will pass at the foot of an impressive sandstone cliff and you will be able to observe the front access gutters. This path will lead you to the Grotte des Poilus, which has been converted into a first-aid post. Then, take the yellow disc towards the Arche rock, a magnificent stone arch and the Dame-Galle mound where a fortified work was located. Then turn left. The yellow cross will lead you to the Croix Charpentier. Take the green rectangles on your left and follow the path in question which will take you back to the starting point.

Deutsch :

Von Pierre Percée aus folgen Sie der Richtung Badonviller (D182). Nach 2,7 km auf der rechten Seite halten Sie auf dem Parkplatz der Jungfrau Clarisse

Wenn Sie den Parkplatz verlassen, nehmen Sie den mit einem grünen Rechteck markierten Waldweg und biegen dann nach rechts in Richtung des Felsenpfades (sentier des roches) ab. Sie werden am Fuße einer beeindruckenden Sandsteinklippe vorbeikommen und können die Zugangsdärme zur Front beobachten. Dieser Pfad führt Sie zur Grotte des Poilus, die als Erste-Hilfe-Station eingerichtet wurde. Nehmen Sie dann die gelbe Scheibe in Richtung des Arche-Felsens, eines wunderschönen Steinbogens, und des Dame-Galle-Hügels, auf dem sich ein befestigtes Werk befand. Biegen Sie dann nach links ab. Das gelbe Kreuz führt Sie zum Croix Charpentier. Nehmen Sie zu Ihrer Linken die grünen Rechtecke wieder auf und folgen Sie dem besagten Weg, der Sie zum Ausgangspunkt zurückbringt.

Italiano :

Da Pierre Percée, seguire la direzione di Badonviller (D182). Dopo 2,7 km sulla destra, fermarsi al parcheggio Vierge Clarisse

All’uscita del parcheggio, imboccare il sentiero forestale contrassegnato da un rettangolo verde, quindi svoltare a destra verso il sentier des roches. Passerete ai piedi di un’impressionante scogliera di arenaria e potrete vedere le grondaie di accesso alla parte anteriore. Questo sentiero vi condurrà alla Grotte des Poilus, trasformata in un posto di pronto soccorso. Poi, prendete il disco giallo verso la roccia dell’Arche, un magnifico arco di pietra e la collinetta di Dame-Galle, dove si trovava un’opera fortificata. Poi girare a sinistra. La croce gialla vi condurrà alla Croix Charpentier. Prendete i rettangoli verdi alla vostra sinistra e seguite il sentiero in questione che vi riporterà al punto di partenza.

Español :

Desde Pierre Percée, siga la dirección de Badonviller (D182). Después de 2,7 km a la derecha, parar en el aparcamiento Vierge Clarisse

Al salir del aparcamiento, tome la pista forestal marcada con rectángulos verdes y luego gire a la derecha hacia el camino de las rocas. Pasará al pie de un impresionante acantilado de piedra arenisca y podrá ver las canaletas de acceso a la parte delantera. Este camino le llevará a la Grotte des Poilus, convertida en puesto de primeros auxilios. A continuación, tome el disco amarillo en dirección a la roca Arche, un magnífico arco de piedra, y a la loma de Dame-Galle, donde se encontraba una obra fortificada. Entonces, gira a la izquierda. La cruz amarilla le llevará a la Croix Charpentier. Toma los rectángulos verdes a tu izquierda y sigue el camino en cuestión que te llevará de vuelta al punto de partida.

