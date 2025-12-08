Circuit-tour du lac du Vieux-Pré Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit de randonnée en moyenne montagne
Barrage du lac du Vieux Pré Pierre-Percée
Distance 28,5 km pour 760 mètres de dénivelé.
Balisage rond vert.
Difficile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/   +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail
Lac du Vieux Pré dam Pierre-Percée
Distance: 28.5 km for 760 m ascent.
Marking: green circle.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Staudamm des Sees Vieux Pré Pierre-Percée
Entfernung: 28,5 km bei 760 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Kreis.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna
Diga del lago Vieux Pré Pierre-Percée
Distanza: 28,5 km con 760 metri di dislivello.
Segnalazione: cerchio verde.

Español :

Sendero de media montaña
Presa del lago Vieux Pré Pierre-Percée
Distancia: 28,5 km con 760 metros de desnivel.
Señalización: círculo verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain