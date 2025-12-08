Circuit de la roche de Cherpierre Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit de la roche de Cherpierre Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la roche de Cherpierre 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Barrage du lac du Vieux Pré Pierre-Percée

Distance 10 km pour 567 mètres de dénivelé.

Balisage croix de saint André jaune, croix verte et deux traits jaune et rouge.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail

Lac du Vieux Pré dam Pierre-Percée

Distance: 10 km with 567 m ascent.

Markings: yellow Saint André cross, green cross and two yellow and red lines.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Staudamm des Sees Vieux Pré Pierre-Percée

Entfernung: 10 km bei 567 m Höhenunterschied.

Markierung: gelbes Andreaskreuz, grünes Kreuz und zwei gelbe und rote Striche.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna

Diga del lago Vieux Pré Pierre-Percée

Distanza: 10 km con 567 metri di dislivello.

Segnaletica: croce gialla di Sant’Andrea, croce verde e due linee gialle e rosse.

Español :

Sendero de media montaña

Presa del lago Vieux Pré Pierre-Percée

Distancia: 10 km con 567 metros de desnivel.

Señalización: cruz amarilla de San Andrés, cruz verde y dos líneas amarillas y rojas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain