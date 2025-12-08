Circuit de la roche de Cherpierre Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle
Circuit de la roche de Cherpierre Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la roche de Cherpierre Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la roche de Cherpierre 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Barrage du lac du Vieux Pré Pierre-Percée
Distance 10 km pour 567 mètres de dénivelé.
Balisage croix de saint André jaune, croix verte et deux traits jaune et rouge.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Mid-mountain hiking trail
Lac du Vieux Pré dam Pierre-Percée
Distance: 10 km with 567 m ascent.
Markings: yellow Saint André cross, green cross and two yellow and red lines.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Staudamm des Sees Vieux Pré Pierre-Percée
Entfernung: 10 km bei 567 m Höhenunterschied.
Markierung: gelbes Andreaskreuz, grünes Kreuz und zwei gelbe und rote Striche.
Italiano :
Sentiero di mezza montagna
Diga del lago Vieux Pré Pierre-Percée
Distanza: 10 km con 567 metri di dislivello.
Segnaletica: croce gialla di Sant’Andrea, croce verde e due linee gialle e rosse.
Español :
Sendero de media montaña
Presa del lago Vieux Pré Pierre-Percée
Distancia: 10 km con 567 metros de desnivel.
Señalización: cruz amarilla de San Andrés, cruz verde y dos líneas amarillas y rojas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain