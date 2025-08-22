Circuit vtt n°5 autour des lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit VTT autour des Lacs n°5 Adultes En VTT Facile

Circuit VTT autour des Lacs n°5 Barrage du Vieux-Pré 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 5000.0 Tarif :

Circuit bleu

Départ barrage du Vieux-Pré à Pierre Percée

Curiosités Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Blue Circuit

Departure Vieux-Pré dam at Pierre Percée

Places of interest: Castle of Dame-Galle, Hairy Cave

Deutsch :

Blauer Rundweg

Start: Vieux-Pré-Staudamm in Pierre Percée

Sehenswürdigkeiten: Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus

Italiano :

Circuito blu

Inizio: diga del Vieux-Pré a Pierre Percée

Luoghi di interesse: Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus

Español :

Circuito azul

Inicio: Presa de Vieux-Pré en Pierre Percée

Lugares de interés: Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain