Circuit vtt n°5 autour des lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle
Circuit vtt n°5 autour des lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT autour des Lacs n°5 Adultes En VTT Facile
Circuit VTT autour des Lacs n°5 Barrage du Vieux-Pré 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 60 Distance : 5000.0 Tarif :
Circuit bleu
Départ barrage du Vieux-Pré à Pierre Percée
Curiosités Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blue Circuit
Departure Vieux-Pré dam at Pierre Percée
Places of interest: Castle of Dame-Galle, Hairy Cave
Deutsch :
Blauer Rundweg
Start: Vieux-Pré-Staudamm in Pierre Percée
Sehenswürdigkeiten: Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus
Italiano :
Circuito blu
Inizio: diga del Vieux-Pré a Pierre Percée
Luoghi di interesse: Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus
Español :
Circuito azul
Inicio: Presa de Vieux-Pré en Pierre Percée
Lugares de interés: Château de Dame-Galle, Grotte des Poilus
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain