Circuit vtt n°7 autour des lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit VTT autour des Lacs n°7 Adultes En VTT Difficile

Circuit VTT autour des Lacs n°7 Barrage du Vieux-Pré 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :

Circuit rouge

Départ barrage du Vieux-Pré

Curiosités barrage, observatoire des oiseaux, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, lac de Pierre Percée

Difficile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Red circuit

Departure: Vieux-Pré dam

Places of interest: dam, bird observatory, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, Pierre Percée lake

Deutsch :

Roter Rundkurs

Start: Staudamm von Vieux-Pré

Sehenswürdigkeiten: Staudamm, Vogelbeobachtungsstation, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, See von Pierre Percée

Italiano :

Circuito rosso

Partenza: diga di Vieux-Pré

Luoghi di interesse: diga, osservatorio ornitologico, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, lago Pierre Percée

Español :

Circuito rojo

Inicio: Presa de Vieux-Pré

Lugares de interés: presa, observatorio de aves, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, lago de Pierre Percée

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain