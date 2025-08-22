Circuit vtt n°7 autour des lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle
Circuit vtt n°7 autour des lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT autour des Lacs n°7 Adultes En VTT Difficile
Circuit VTT autour des Lacs n°7 Barrage du Vieux-Pré 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :
Circuit rouge
Départ barrage du Vieux-Pré
Curiosités barrage, observatoire des oiseaux, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, lac de Pierre Percée
Difficile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Red circuit
Departure: Vieux-Pré dam
Places of interest: dam, bird observatory, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, Pierre Percée lake
Deutsch :
Roter Rundkurs
Start: Staudamm von Vieux-Pré
Sehenswürdigkeiten: Staudamm, Vogelbeobachtungsstation, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, See von Pierre Percée
Italiano :
Circuito rosso
Partenza: diga di Vieux-Pré
Luoghi di interesse: diga, osservatorio ornitologico, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, lago Pierre Percée
Español :
Circuito rojo
Inicio: Presa de Vieux-Pré
Lugares de interés: presa, observatorio de aves, Roche des Corbeaux, Château de Pierre Percée, lago de Pierre Percée
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain