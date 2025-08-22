Circuit de la Vallée du Lot Saint-Cirq-Lapopie Lot

Circuit de la Vallée du Lot

Circuit de la Vallée du Lot 46330 Saint-Cirq-Lapopie Lot Occitanie

Durée : 60 Distance : 12800.0 Tarif :

Située à St-Cirq-Lapopie, au pied d’un des plus beaux villages de France , cette balade vous fait sillonner autour des méandres du Lot.

C’est un circuit où hameaux authentiques et plaines verdoyantes se relayent

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Located in St-Cirq-Lapopie, at the foot of one of the most beautiful villages in France , this walk takes you around the meandering Lot river.

It’s a circuit where authentic hamlets and verdant plains take turns..

Deutsch :

Diese Wanderung befindet sich in St-Cirq-Lapopie, am Fuße eines der schönsten Dörfer Frankreichs , und führt Sie durch die Windungen des Lot.

Auf dieser Strecke wechseln sich authentische Dörfchen und grüne Ebenen ab

Italiano :

Situata a St-Cirq-Lapopie, ai piedi di uno dei più bei villaggi di Francia , questa passeggiata vi porterà nei meandri del Lot.

È un circuito in cui si alternano borghi autentici e pianure verdeggianti

Español :

Situado en St-Cirq-Lapopie, al pie de uno de los pueblos más bonitos de Francia , este paseo le llevará por los meandros del Lot.

Es un circuito en el que se alternan auténticas aldeas y exuberantes llanuras verdes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot