Circuit de Mémoire Floing Sedan Ardennes

Circuit de Mémoire Floing

Circuit de Mémoire Floing Rue de la Garenne 08200 Sedan Ardennes Grand Est

De même que Bazeilles s’est fait connaître dans le monde entier par l’héroïsme de ses Troupes de Marine, Floing est le haut lieu rendu célèbre par la charge mémorable de la division Margueritte entrée dans la légende parce qu’elle a été la dernière grande charge de la cavalerie française.Topoguide Circuits de mémoire disponible à l’office de tourisme de Sedan. 5 circuits à faire sur les champs de bataille des guerres 1870, 1914-1918 et 1939 1945.

+33 3 24 27 73 73

English :

Just as Bazeilles became known throughout the world for the heroism of its Marine Troops, Floing is the high place made famous by the memorable charge of the Margueritte division, which became legendary because it was the last great charge of the French cavalry.Topoguide Circuits de mémoire available at the Sedan tourist office. 5 circuits to be done on the battlefields of the 1870, 1914-1918 and 1939 1945 wars.

Deutsch :

So wie Bazeilles durch den Heldenmut seiner Marinetruppen in der ganzen Welt bekannt wurde, ist Floing der Ort, der durch den denkwürdigen Angriff der Division Margueritte berühmt wurde, der als letzter großer Angriff der französischen Kavallerie in die Legende einging.Topoguide Circuits de mémoire , erhältlich beim Fremdenverkehrsamt von Sedan. 5 Rundgänge auf den Schlachtfeldern der Kriege 1870, 1914-1918 und 1939 1945.

Italiano :

Così come Bazeilles è diventata famosa in tutto il mondo per l’eroismo delle sue Troupes de Marine, Floing è il luogo reso celebre dalla memorabile carica della divisione Margueritte, divenuta leggendaria perché fu l’ultima grande carica della cavalleria francese.Topoguida Circuits de mémoire disponibile presso l’ufficio turistico di Sedan. 5 circuiti da percorrere sui campi di battaglia delle guerre 1870, 1914-1918 e 1939-1945.

Español :

Del mismo modo que Bazeilles se dio a conocer en todo el mundo por el heroísmo de sus Troupes de Marine, Floing es el lugar que se hizo famoso por la memorable carga de la división Margueritte, que se ha convertido en legendaria porque fue la última gran carga de la caballería francesa.Topoguía Circuitos de memoria disponible en la oficina de turismo de Sedan. 5 circuitos a realizar en los campos de batalla de las guerras 1870, 1914-1918 y 1939 1945.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme