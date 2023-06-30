Circuit de Mémoire Sedan Intramuros Sedan Ardennes

Circuit de Mémoire Sedan Intramuros Sedan Ardennes vendredi 1 août 2025.

Circuit de Mémoire Sedan Intramuros

Circuit de Mémoire Sedan Intramuros Place Nassau 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Lors des trois guerres franco-allemandes, la bataille a presque toujours fait rage à la périphérie de Sedan, extra-muros, et n’a atteint la ville qu’en deux occasions les 25 et 26 août 1914, par les combats de rue, sans faire de gros dégâts, et hélas en mai-juin 1940 par des bombardements et des incendies qui ont détruits un bon tiers du centre ancien. Topoguide « Circuits de mémoire » disponible à l’office de tourisme de Sedan. 5 circuits à faire sur les champs de bataille des guerres 1870, 1914-1918 et 1939 1945.

+33 3 24 27 73 73

English :

During the three Franco-Prussian wars, the battle almost always raged on the outskirts of Sedan, extra-muros, and only reached the town on two occasions on 25 and 26 August 1914, through street fighting, without causing much damage, and alas in May-June 1940 through bombardments and fires which destroyed a good third of the old centre. Topoguide « Circuits of memory » available at the tourist office of Sedan. 5 circuits to do on the battlefields of the wars 1870, 1914-1918 and 1939 1945.

Deutsch :

Während der drei deutsch-französischen Kriege tobte die Schlacht fast immer am Stadtrand von Sedan, extra muros, und erreichte die Stadt nur zweimal am 25. und 26. August 1914 durch Straßenkämpfe, ohne große Schäden anzurichten, und leider im Mai/Juni 1940 durch Bombenangriffe und Brände, die ein gutes Drittel des alten Zentrums zerstörten. Topoguide « Circuits de mémoire », erhältlich beim Fremdenverkehrsamt von Sedan. 5 Rundgänge über die Schlachtfelder der Kriege 1870, 1914-1918 und 1939 1945.

Italiano :

Durante le tre guerre franco-tedesche, la battaglia si svolse quasi sempre alla periferia di Sedan, al di fuori dei confini della città, e la raggiunse solo in due occasioni, il 25 e il 26 agosto 1914, attraverso scontri di strada, senza causare molti danni, e purtroppo nel maggio-giugno 1940 attraverso bombardamenti e incendi che distrussero un buon terzo del centro storico. Topoguida « Circuiti della memoria » disponibile presso l’ufficio turistico di Sedan. 5 circuiti da percorrere sui campi di battaglia delle guerre 1870, 1914-1918 e 1939-1945.

Español :

Durante las tres guerras franco-alemanas, la batalla se libró casi siempre en las afueras de Sedán, fuera de los límites de la ciudad, y sólo llegó a la ciudad en dos ocasiones, el 25 y el 26 de agosto de 1914, mediante combates callejeros, sin causar grandes daños, y, desgraciadamente, en mayo-junio de 1940, mediante bombardeos e incendios que destruyeron un buen tercio del casco antiguo. Topoguía « Circuitos de memoria » disponible en la oficina de turismo de Sedan. 5 circuitos a realizar en los campos de batalla de las guerras de 1870, 1914-1918 y 1939 1945.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme