Circuit de VTT Boucle n°17 de Lormes Lormes Nièvre

Lormes, petite commune nichée au cœur du Morvan, offre un terrain de jeu idéal pour les amateurs de VTT. Avec ses sentiers sinueux serpentant à travers les collines verdoyantes, ses chemins forestiers ombragés et ses descentes vertigineuses, Lormes est un véritable paradis pour les adeptes de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Lormes, a small village nestled in the heart of the Morvan region, is an ideal playground for mountain bikers. With its winding trails winding through lush green hills, shady forest paths and vertiginous descents, Lormes is a veritable paradise for mountain bikers.

Deutsch :

Lormes, eine kleine Gemeinde im Herzen des Morvan, bietet einen idealen Spielplatz für Mountainbike-Fans. Mit seinen kurvenreichen Wegen, die sich durch die grünen Hügel schlängeln, schattigen Waldwegen und schwindelerregenden Abfahrten ist Lormes ein wahres Paradies für Anhänger von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Lormes, una piccola città immersa nel cuore del Morvan, è il parco giochi perfetto per gli amanti della mountain bike. Con i suoi sentieri tortuosi che si snodano tra colline verdeggianti, sentieri forestali ombreggiati e discese vertiginose, Lormes è un vero e proprio paradiso per i ciclisti fuoristrada.

Español :

Lormes, pequeña ciudad enclavada en el corazón del Morvan, es el patio de recreo perfecto para los ciclistas de montaña. Con sus sinuosos senderos que serpentean por frondosas colinas verdes, sombreados caminos forestales y vertiginosos descensos, Lormes es un auténtico paraíso para los ciclistas todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data