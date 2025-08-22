Circuit des Ecossais Aubigny-sur-Nère Cher
Circuit des Ecossais Aubigny-sur-Nère Cher vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Ecossais A cheval
Circuit des Ecossais Aubigny-sur-Nère 18700 Aubigny-sur-Nère Cher Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 77000.0 Tarif :
Partez à la découverte de l’univers chevaleresque et historique de l’épopée écossaise en Pays-Fort.
https://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 58 40 20
English : The Scottish Tour Circuit des Ecossais
Discover the chivalrous and historical universe of the Scottish epic in Pays-Fort.
Deutsch :
Entdecken Sie die ritterliche und historische Welt des schottischen Epos in der Region Pays-Fort.
Italiano :
Scoprite il mondo cavalleresco e storico dell’epopea scozzese nel Pays-Fort.
Español :
Descubra el mundo caballeresco e histórico de la epopeya escocesa en el Pays-Fort.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par SIT Centre-Val de Loire