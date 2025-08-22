Circuit des fontaines Baccarat Meurthe-et-Moselle
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des fontaines 5 rue des Cristalleries 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est
Entre amis ou famille, empruntez un des 4 circuits de Baccarat labellisé par le Club Vosgien. Départ : Sortir de l’Accueil Touristique et traverser la route nationale au niveau de la boutique Baccarat. Monter la rue du Général Rouvillois, en direction de la gare, passer le passage à niveau. Balisage anneau jaune sur tout le parcours Distance : 6,5 km Temps moyen de marche : 2h30 Dénivelé : 75 m Promenade sans difficultés . Sites rencontrés : La Fontaine du Parc, la Fontaine du Renard, la Fontaine des Petits oiseaux, vue Panoramique sur Baccarat.
With friends or family, take one of Baccarat’s 4 Club Vosgien circuits. Departure point: Leave the Tourist Office and cross the main road at the Baccarat boutique. Walk up rue du Général Rouvillois towards the station, past the level crossing. Markings: yellow ring along the entire route ? Distance: 6.5 km Average walking time: 2h30 Difference in altitude: 75 m Easy walk . Sites encountered La Fontaine du Parc, la Fontaine du Renard, la Fontaine des Petits oiseaux, panoramic view of Baccarat.
Mit Freunden oder der Familie können Sie einen der 4 Rundwege in Baccarat begehen, die mit dem Gütesiegel des Club Vosgien ausgezeichnet sind. Start: Verlassen Sie den Touristenempfang und überqueren Sie die Nationalstraße auf der Höhe der Boutique Baccarat. Gehen Sie die Rue du Général Rouvillois hinauf, in Richtung des Bahnhofs, und überqueren Sie den Bahnübergang. Markierung: gelber Ring auf der gesamten Strecke ? Entfernung: 6,5 km Durchschnittliche Gehzeit: 2,5 Stunden Höhenunterschied: 75 m Spaziergang ohne Schwierigkeiten . Angetroffene Orte La Fontaine du Parc, la Fontaine du Renard, la Fontaine des Petits oiseaux (Brunnen der kleinen Vögel), Panoramablick auf Baccarat.
Con gli amici o la famiglia, percorrete uno dei 4 sentieri di Baccarat approvati dal Club Vosgien. Punto di partenza: uscire dall’Ufficio del Turismo e attraversare la strada principale all’altezza del negozio Baccarat. Risalire la rue du Général Rouvillois verso la stazione, superando il passaggio a livello. Segnaletica: anello giallo lungo l’intero percorso? Distanza: 6,5 km Tempo medio di percorrenza: 2h30 Dislivello: 75 m Passeggiata facile. Siti incontrati La Fontaine du Parc, la Fontaine du Renard, la Fontaine des Petits oiseaux, vista panoramica su Baccarat.
Con amigos o en familia, recorra uno de los 4 senderos de Baccarat homologados por el Club Vosgien. Punto de partida: Salga de la Oficina de Turismo y cruce la carretera principal a la altura de la tienda Baccarat. Suba por la rue du Général Rouvillois en dirección a la estación, pasado el paso a nivel. Señalización: anillo amarillo a lo largo de todo el recorrido ? Distancia: 6,5 km Tiempo medio de marcha: 2h30 Desnivel: 75 m Paseo fácil . Lugares encontrados La Fontaine du Parc, la Fontaine du Renard, la Fontaine des Petits oiseaux, vista panorámica de Baccarat.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Système d’information touristique Lorrain