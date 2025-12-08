Circuit du Geoparc par Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque Lot

Circuit du Geoparc par Saint-Cirq-Lapopie

Circuit du Geoparc par Saint-Cirq-Lapopie Gîte d’étape de Poudally 46230 Lalbenque Lot Occitanie

Durée : 1410 Distance : 102000.0 Tarif :

Une randonnée itinérante très riche en petits patrimoines, découverte des sites du Géoparc du Quercy, avec de très beaux points de vues sur la vallée du Lot et pour couronner le tout un moment fort à Saint-Cirq-Lapopie et aux grottes

de Pech Merle.

https://www.poudally.com/ +33 5 65 22 08 69

English :

An itinerant hike rich in small-scale heritage, discovering the sites of the Quercy Geopark, with beautiful views over the Lot valley and, to top it all off, a highlight at Saint-Cirq-Lapopie and the Pech Merle caves

pech Merle caves.

Deutsch :

Eine Wandertour, die sehr reich an kleinen Kulturgütern war, die Entdeckung der Stätten des Geoparks Quercy, mit sehr schönen Ausblicken auf das Tal des Lot und zur Krönung des Ganzen ein Höhepunkt in Saint-Cirq-Lapopie und den Höhlen

von Pech Merle.

Italiano :

Una passeggiata itinerante ricca di piccoli patrimoni, alla scoperta dei siti del Geoparco del Quercy, con splendidi panorami sulla valle del Lot e, per finire, un momento clou a Saint-Cirq-Lapopie e alle grotte di Pech Merle

di Pech Merle.

Español :

Un paseo itinerante rico en pequeños enclaves patrimoniales, descubriendo los lugares del Geoparque del Quercy, con hermosas vistas sobre el valle del Lot y, como colofón, un punto culminante en Saint-Cirq-Lapopie y las cuevas de Pech Merle

de Pech Merle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot