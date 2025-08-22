Circuit du Grand Voyage Romans-sur-Isère Drôme

Circuit du Grand Voyage

Circuit du Grand Voyage Côte des Poids des Farines 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Classé au titre des monuments historiques, Le Chemin de Croix dit Grand Voyage se compose de 21 stations disséminées dans le centre historique et de 19 stations situées sur le site du calvaire des Récollets.

English :

Listed as a historic monument, the Grand Voyage Way of the Cross comprises 21 stations scattered around the historic center and 19 stations on the site of the Récollets Calvary.

Deutsch :

Der unter Denkmalschutz stehende Kreuzweg Grand Voyage besteht aus 21 Stationen in der Altstadt und 19 Stationen auf dem Kalvarienberg der Récollets.

Italiano :

Classificata come monumento storico, la Via Crucis, nota come Grand Voyage , è composta da 21 stazioni sparse nel centro storico e da 19 stazioni situate sul sito del Calvario dei Récollets.

Español :

Clasificado como monumento histórico, el Vía Crucis, conocido como el Gran Viaje , se compone de 21 estaciones repartidas por el centro histórico y de 19 estaciones situadas en el lugar del Calvario de los Récollets.

