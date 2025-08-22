Circuit du marais des Arques Les Arques Lot

Circuit du marais des Arques

Circuit du marais des Arques 46250 Les Arques Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 4100.0 Tarif :

Promenade facile dans un marais au départ des Arques où le célèbre sculpteur Zadkine s’est installé

English :

An easy walk through a marsh starting from Les Arques, where the famous sculptor Zadkine settled

Deutsch :

Leichte Wanderung durch ein Sumpfgebiet von Les Arques aus, wo sich der berühmte Bildhauer Zadkine niedergelassen hat

Italiano :

Una facile passeggiata attraverso una palude che parte da Les Arques, dove si stabilì il famoso scultore Zadkine

Español :

Un paseo fácil por un pantano que comienza en Les Arques, donde se instaló el famoso escultor Zadkine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot