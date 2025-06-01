Circuit du Mont Saint Cyr Cahors Lot

Circuit du Mont Saint Cyr Cahors Lot vendredi 1 août 2025.

Circuit du Mont Saint Cyr

Circuit du Mont Saint Cyr 46000 Cahors Lot Occitanie

Durée : Distance : 6.0 Tarif :

Les berges du Lot, les hauteurs du camp des Monges, le point de vue du Mont St Cyr offrent de nombreux panoramas sur Cahors, attrait conjugué de la ville médiévale et des espaces natuturels.

Depuis le Mont Saint-Cyr, le regard, en embrassant l’ensemble de la boucle du Lot dans laquelle s’inscrit la ville de Cahors, peut saisir l’histoire de sa construction de la ville. Côté est, au pied de la colline, c’est le Cahors médiéval, forêt de toit roses parcourue de rues étroites. Au nord de ces quartiers anciens, on aperçoit la cathédrale Saint Etienne et ses toits en coupole couverts d’ardoises.Au centre, le boulevard Gambetta, repérable par une ligne d’arbres, était au XIIème siècle un rempart.

English : Circuit du Mont Saint Cyr

The banks of the Lot, the heights of the Camp des Monges and the Mont St Cyr viewpoint provide beautiful views over Cahors, bringing together the spectacle of the mediaeval city and areas of natural vegetation.

Deutsch :

Die Ufer des Lot, die Anhöhen des Camp des Monges und der Aussichtspunkt Mont St Cyr bieten zahlreiche Panoramablicke auf Cahors, wobei die mittelalterliche Stadt und die Naturräume zusammenwirken.

Vom Mont St. Cyr aus kann der Blick, der die gesamte Lot-Schleife umfasst, in die die Stadt Cahors eingebettet ist, die Geschichte ihres Stadtaufbaus erfassen. Auf der Ostseite, am Fuße des Hügels, liegt das mittelalterliche Cahors, ein rosafarbener Dachwald, der von engen Gassen durchzogen ist. Nördlich dieser alten Viertel sieht man die Kathedrale Saint Etienne mit ihren schiefergedeckten Kuppeldächern und im Zentrum den Boulevard Gambetta, der durch eine Reihe von Bäumen gekennzeichnet ist und im 12.

Italiano :

Le rive del Lot, le alture del Camp des Monges e il belvedere del Mont St Cyr offrono numerose viste panoramiche su Cahors, l’attrazione combinata della città medievale e delle aree naturali.

Dal Mont Saint-Cyr, l’occhio, abbracciando l’intera ansa del Lot in cui si trova la città di Cahors, può cogliere la storia della costruzione della città. Sul lato est, ai piedi della collina, si trova la Cahors medievale, una foresta di tetti rosa con strade strette. A nord di questi vecchi quartieri si trova la cattedrale di Saint Etienne, con i suoi tetti a cupola in ardesia, mentre al centro il boulevard Gambetta, segnato da una fila di alberi, era un bastione nel XII secolo.

Español :

Las orillas del Lot, las alturas del Camp des Monges y el mirador del Mont St Cyr ofrecen numerosas vistas panorámicas de Cahors, el atractivo combinado de la ciudad medieval y los espacios naturales.

Desde el Monte Saint-Cyr, el ojo, al abarcar todo el bucle del Lot en el que se encuentra la ciudad de Cahors, puede captar la historia de la construcción de la ciudad. En el lado este, al pie de la colina, se encuentra la Cahors medieval, un bosque de tejados rosas con calles estrechas. Al norte de estos barrios antiguos, se puede ver la catedral de Saint Etienne con sus tejados de pizarra abovedados, y en el centro, el bulevar Gambetta, marcado por una línea de árboles, era una muralla en el siglo XII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Lot Tourisme (ADT du Lot)