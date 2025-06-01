Véloroute La Vallée du Lot à vélo Cahors Lot

Véloroute La Vallée du Lot à vélo Cahors Lot vendredi 1 août 2025.

Véloroute La Vallée du Lot à vélo

Véloroute La Vallée du Lot à vélo 46000 Cahors Lot Occitanie

Durée : Distance : 143.0 Tarif :

La Véloroute La Vallée du Lot à vélo est grand itinéraire touristique de 430 km jalonnés, prenant son départ à La Canourgue en Lozère et rejoignant Aiguillon dans le Lot et Garonne; elle relie à cet endroit la Véloroute des 2 mers.

Dans sa partie lotoise, la Véloroute entre dans le département à St Pierre Toirac puis rejoints Cajarc avant d’emprunter une petite route qui suit les méandres du Lot jusqu’à St Cirq Lapopie. Ici elle quitte la rivière Lot pour grimper sur le causse et rejoindre Cahors par une route de plateau dégagée. Le tracé retrouve le Lot au niveau d’Arcambal puis Cahors. De là elle part dans la plaine du vignoble AOC de Cahors sur des paysages plus plats jusqu’à Soturac.

English : Véloroute La Vallée du Lot à vélo

The Véloroute La Vallée du Lot à vélo is a large tourist itinerary of 430 km, starting in La Canourgue in Lozère and joining Aiguillon in Lot et Garonne; it connects there with the Véloroute des 2 mers.

In its Lot part, the Véloroute enters the department at St Pierre Toirac and then reaches Cajarc before taking a small road that follows the meanders of the Lot to St Cirq Lapopie. Here it leaves the river Lot to climb the causse and join Cahors by a clear plateau road. The route rejoins the Lot at Arcambal and then Cahors. From there it goes into the plain of the AOC vineyard of Cahors on flatter landscapes until Soturac.

Deutsch :

Die Véloroute La Vallée du Lot à vélo ist eine 430 km lange, abgesteckte touristische Route, die in La Canourgue in Lozère beginnt und bis nach Aiguillon in Lot et Garonne führt; hier verbindet sie die Véloroute des 2 mers.

In Lot führt die Route in St Pierre Toirac in das Departement ein und erreicht Cajarc, bevor sie auf einer kleinen Straße entlang des mäandernden Lot bis nach St Cirq Lapopie führt. Hier verlässt sie den Fluss Lot, um auf die Causse zu steigen und über eine offene Hochlandstraße nach Cahors zu gelangen. Die Strecke trifft in Arcambal und dann in Cahors wieder auf den Lot. Von hier aus verläuft sie in der Ebene des AOC-Weinbaugebiets von Cahors über flachere Landschaften bis nach Soturac.

Italiano :

La Véloroute La Vallée du Lot à vélo è un grande itinerario turistico di 430 km, che parte da La Canourgue in Lozère e raggiunge Aiguillon nel Lot et Garonne; qui si collega alla Véloroute des 2 mers.

Nel tratto del Lot, la Véloroute entra nel dipartimento a St Pierre Toirac e raggiunge Cajarc prima di imboccare una piccola strada che segue i meandri del Lot fino a St Cirq Lapopie. Qui si abbandona il fiume Lot per risalire la causale e raggiungere Cahors su una strada aperta sull’altopiano. Il percorso si ricongiunge al Lot ad Arcambal e poi a Cahors. Da qui si addentra nella pianura dei vigneti della DOC Cahors su paesaggi più pianeggianti fino a Soturac.

Español :

La Véloroute La Vallée du Lot à vélo es una importante ruta turística de 430 km que parte de La Canourgue, en Lozère, y llega hasta Aiguillon, en Lot et Garonne; allí conecta con la Véloroute des 2 mers.

En su tramo del Lot, la Véloroute entra en el departamento por St Pierre Toirac y llega a Cajarc antes de tomar una pequeña carretera que sigue los meandros del Lot hasta St Cirq Lapopie. Cirq Lapopie. Aquí abandona el río Lot para remontar el Causse y llegar a Cahors por una carretera de meseta abierta. La ruta retoma el Lot en Arcambal y luego en Cahors. Desde allí se adentra en la llanura de los viñedos de la DOC Cahors por paisajes más llanos hasta Soturac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par Lot Tourisme (ADT du Lot)