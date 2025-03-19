Voie verte Cahors Arcambal Cahors Lot

Voie verte Cahors Arcambal

Voie verte Cahors Arcambal 10 Place de la Croix 46000 Cahors Lot Occitanie

Cette voie verte emprunte l’ancienne voie ferrée Cahors Capdenac entièrement réaménagée pour les cyclistes et piétons.

English :

This greenway uses the old Cahors Capdenac railroad line, which has been completely refurbished for cyclists and pedestrians.

Deutsch :

Dieser grüne Weg verläuft auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke Cahors Capdenac, die vollständig für Radfahrer und Fußgänger umgebaut wurde.

Italiano :

Questa greenway si snoda lungo la vecchia linea ferroviaria Cahors Capdenac, che è stata completamente ristrutturata per ciclisti e pedoni.

Español :

Esta vía verde discurre a lo largo de la antigua línea de ferrocarril Cahors Capdenac, totalmente acondicionada para ciclistas y peatones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Lot Tourisme (ADT du Lot)