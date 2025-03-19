Voie verte Cahors Arcambal Cahors Lot
Voie verte Cahors Arcambal Cahors Lot vendredi 1 août 2025.
Voie verte Cahors Arcambal
Voie verte Cahors Arcambal 10 Place de la Croix 46000 Cahors Lot Occitanie
Durée : Distance : 7.4 Tarif :
Cette voie verte emprunte l’ancienne voie ferrée Cahors Capdenac entièrement réaménagée pour les cyclistes et piétons.
English :
This greenway uses the old Cahors Capdenac railroad line, which has been completely refurbished for cyclists and pedestrians.
Deutsch :
Dieser grüne Weg verläuft auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke Cahors Capdenac, die vollständig für Radfahrer und Fußgänger umgebaut wurde.
Italiano :
Questa greenway si snoda lungo la vecchia linea ferroviaria Cahors Capdenac, che è stata completamente ristrutturata per ciclisti e pedoni.
Español :
Esta vía verde discurre a lo largo de la antigua línea de ferrocarril Cahors Capdenac, totalmente acondicionada para ciclistas y peatones.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Lot Tourisme (ADT du Lot)