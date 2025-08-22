Circuit du Vallon de Lestang Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Circuit du Vallon de Lestang

Circuit du Vallon de Lestang 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

L’association Castelnau, le Patrimoine de nos Enfants

dont l’objectif est la restauration du petit patrimoine, a rouvert des sentiers au pied de la bastide

English :

The Castelnau, le Patrimoine de nos Enfants association

whose aim is to restore small heritage sites, has reopened paths at the foot of the bastide

Deutsch :

Der Verein Castelnau, le Patrimoine de nos Enfants (Castelnau, das Erbe unserer Kinder)

dessen Ziel die Restaurierung des kleinen Kulturerbes ist, hat die Wege am Fuße der Bastide wieder geöffnet

Italiano :

L’associazione Castelnau, le Patrimoine de nos Enfants ( Castelnau, il patrimonio dei nostri bambini )

che ha come obiettivo il recupero di piccoli siti del patrimonio, ha riaperto i sentieri ai piedi della città fortificata

Español :

La asociación Castelnau, le Patrimoine de nos Enfants ( Castelnau, el patrimonio de nuestros hijos )

cuyo objetivo es restaurar los pequeños sitios patrimoniales, ha reabierto senderos al pie de la ciudad fortificada

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot